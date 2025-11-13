Брендированные поезда запустили к 40-летию нижегородского метро

— Удобство подземки ценит всё больше нижегородцев, и сегодня в сутки ей пользуются более 130 тысяч пассажиров. Для них мы планомерно обновляем советскую инфраструктуру, делая наше метро современным, — отмечается в сообщении. Так, недавно на станции метро «Заречная» появились современные турникеты.