Брендированные поезда запустили к 40-летию нижегородского метро

В метро Нижнего Новгорода запустили брендированные поезда к 40-летию подземки. Первые составы вышли на линии в 1985 году, и с тех пор подземка стала неотъемлемой частью жизни города, ежедневно перевозя более 130 тысяч пассажиров.
Как отметил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале, все эти годы главным приоритетом для подземки были пассажиры и их комфорт.
— Удобство подземки ценит всё больше нижегородцев, и сегодня в сутки ей пользуются более 130 тысяч пассажиров. Для них мы планомерно обновляем советскую инфраструктуру, делая наше метро современным, — отмечается в сообщении. Так, недавно на станции метро «Заречная» появились современные турникеты.
В честь знаменательной даты метрополитен запустил два обновленных брендированных состава, которые курсируют по Автозаводской и Сормовско-Мещерской линиям. Поезда получили особое звуковое оформление: привычные объявления станций теперь сопровождают хорошо знакомые горожанам мелодии.
Подарок к юбилею уже оценили пассажиры, которые могут не только быстро добраться до нужной точки города, но и сделать это в обновленной, праздничной атмосфере.
Напомним, сейчас в Нижнем Новгороде идет строительство двух станций в нагорной части города — «Сенная» и «Площадь Свободы», в перспективе новая станция также появится в центре Сормова.