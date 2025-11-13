Ричмонд
Предпринимателям Камчатки расскажут о применении нейросетей в бизнесе

Участники узнают об оптимизации рабочих процессов.

Мастер-класс «Нейросеть на службе бизнеса» организуют для предпринимателей 19 ноября в Петропавловске-Камчатском. Мероприятие пройдет при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре «Мой бизнес» Камчатского края.

Спикером выступит бизнес-фотограф, имиджмейкер, эксперт по продвижению предпринимательских историй через контент Сергей Цезарь. Он расскажет участникам, как использовать нейросети для рабочих задач и создания контента, даст советы по аналитике и оптимизации бизнес-процессов.

Мастер-класс пройдет с 10:00 до 14:00 в центре «Мой бизнес» на проспекте Карла Маркса. Участие бесплатное, желающим необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

