Вой сирен напугал нижегородцев 13 ноября

Вой сирен напугал жителей Нижнего Новгорода 13 ноября. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
По информации телеграм-канала «Мой Нижний Новгород», звуки сирен слышали жители в районе Сормовского и Московского шоссе, а также Мещеры. Это может быть связано с учениями на местных предприятиях. Официальной информации пока нет.
-В Канавинском районе было слышно тоже, — написал нижегородец.
Напомним, плановая проверка системы оповещения населения прошла в Нижегородской области 1 октября.
