Вой сирен напугал нижегородцев 13 ноября

Их услышали в районе Сормовского и Московского шоссе, а также Мещеры.

Источник: Комсомольская правда

Вой сирен напугал жителей Нижнего Новгорода 13 ноября. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации телеграм-канала «Мой Нижний Новгород», звуки сирен слышали жители в районе Сормовского и Московского шоссе, а также Мещеры. Это может быть связано с учениями на местных предприятиях. Официальной информации пока нет.

-В Канавинском районе было слышно тоже, — написал нижегородец.

Напомним, плановая проверка системы оповещения населения прошла в Нижегородской области 1 октября.

