В Москве до 2028 года построят 3 колледжа

Три колледжа возведут до 2028 года в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Создание социальных объектов соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«В районах Филевский Парк, Южное Тушино и Люблино в течение трех лет планируется построить три современных флагманских колледжа. Это будут инновационные образовательные пространства, которые станут центрами подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. В зданиях предусмотрят все необходимое для всестороннего развития студентов. Суммарно они рассчитаны более чем на 22 тысячи человек», — рассказал он.
Так, в новом учреждении в Южном Тушине будут готовить кадры в сфере строительства, промышленности, в том числе медицинской и химической, информационных технологий и транспорта. А в Люблине учащиеся смогут осваивать программы по кинопроизводству, печатным технологиям, моде, цифровому искусству и рекламе.
Приступить к строительству колледжей намерены в 2026 году. Во всех зданиях предусмотрены современные учебные аудитории, лаборатории, мастерские для практических занятий, спортивные залы и другие помещения. Отдельное внимание уделят созданию комфортных условий для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.