В Москве до 2028 года построят 3 колледжа

«В районах Филевский Парк, Южное Тушино и Люблино в течение трех лет планируется построить три современных флагманских колледжа. Это будут инновационные образовательные пространства, которые станут центрами подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. В зданиях предусмотрят все необходимое для всестороннего развития студентов. Суммарно они рассчитаны более чем на 22 тысячи человек», — рассказал он.