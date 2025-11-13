Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» начал работу в Иркутской области

В Иркутскую область прибыл передвижной диагностический центр «Святой Пантелеймон». Врачи уже начали осмотр жителей на станции Ручей в Усть-Кутском районе. Об этом сообщает губернатор Игорь Кобзев.
— До 20 ноября поезд будет работать в разных населенных пунктах. Следующая остановка — станция Янталь 14 ноября. Затем он проследует на станции Лена, Звездная, Ния, Киренга и Улькан, — уточнил глава региона.
Пациенты могут бесплатно проконсультироваться с терапевтом, педиатром, эндокринологом и другими специалистами. Также доступны обследования: рентген, флюорография и маммография. Для приема нужны паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Работа ведется без записи, с 8:00 до 18:00, с часовым перерывом на обед.
