Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» начал работу в Иркутской области

Пациенты могут бесплатно проконсультироваться с терапевтом, педиатром, эндокринологом и другими специалистами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутскую область прибыл передвижной диагностический центр «Святой Пантелеймон». Врачи уже начали осмотр жителей на станции Ручей в Усть-Кутском районе. Об этом сообщает губернатор Игорь Кобзев.

— До 20 ноября поезд будет работать в разных населенных пунктах. Следующая остановка — станция Янталь 14 ноября. Затем он проследует на станции Лена, Звездная, Ния, Киренга и Улькан, — уточнил глава региона.

Пациенты могут бесплатно проконсультироваться с терапевтом, педиатром, эндокринологом и другими специалистами. Также доступны обследования: рентген, флюорография и маммография. Для приема нужны паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Работа ведется без записи, с 8:00 до 18:00, с часовым перерывом на обед.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что дорога Иркутск-Большое Голоустное будет отремонтирована за счет подрядчика.