Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» начал работу в Иркутской области

Пациенты могут бесплатно проконсультироваться с терапевтом, педиатром, эндокринологом и другими специалистами. Также доступны обследования: рентген, флюорография и маммография. Для приема нужны паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Работа ведется без записи, с 8:00 до 18:00, с часовым перерывом на обед.