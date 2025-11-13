Ростовский «Азимут» перенес ввод ангара в «Платове» на 2026 год

По информации господина Екжанова, затраты на проект составят 1 млрд руб. Общая площадь сооружений — около 5 тыс. кв. м, самого ангара — 4 тыс. кв. м. Комплекс сможет одновременно обслуживать два суперджета.
«Ангар будет обслуживать собственные воздушные суда перевозчика и станет главной сервисной базой для авиатехники на юге России», — пояснил эксперт.
По данным «СПАРК-Интерфакс», в уставном капитале Азимута 25,1% принадлежит АО «Региональная корпорация развития», единственным владельцем которой является минимущество Ростовской области. По 37,5% контролируют московские ООО «АТ» и АО «Компания Юнокс».
Выручка Азимута выросла с 25,5 млрд руб. в 2023 году до 29,2 млрд руб. в 2024-м. При этом прибыль за тот же период сократилась почти втрое — с 2,1 млрд руб. до 729,2 млн руб.