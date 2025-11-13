В Нижневартовской окружной больнице ввели новую технологию проведения МРТ

Новую технологию проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ) для пациентов отделений реанимации внедрили в Нижневартовской окружной клинической больнице Югры, сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Это стало возможным при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Теперь исследование можно выполнять без отключения аппарата искусственной вентиляции легких. Это повышает безопасность проведения процедуры, позволяет своевременно получать данные и точнее ставить диагнозы. Технология особенно важна для диагностики инсультов, черепно-мозговых травм, заболеваний легких и других критических состояний. Подчеркивается, что в процессе врачи продолжают контролировать все жизненно важные показатели пациента.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.