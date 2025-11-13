Белорусский врач: приболевшие школьники могут быть дома 5 дней без справки о болезни

Заместитель начальника отдела лечебно-профилактической помощи главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Ольга Ватолина сказала, сколько белорусские школьники могут быть дома без справки о болезни. Подробности сообщает БелТА.
Замначальника напомнила, что во время пандемии коронавирусной инфекции была введена мера: если ребенок приболел, то он может остаться дома на пять дней без справки. Она подчеркнула, что указанная мера действует до сих пор. И добавила, что если болезнь продолжается более пяти дней, то нужно обратиться к врачу и лечиться по официальной справке.
— Школы не должны требовать справки за первые дни отсутствия ребенка. Если у родителей возникают вопросы с классным руководителем, им следует обращаться в администрацию школы, так как все управления образования осведомлены о действии этого письма, — уточнила Ольга Ватолина.
