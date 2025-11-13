Белорусский врач: приболевшие школьники могут быть дома 5 дней без справки о болезни

Замначальника напомнила, что во время пандемии коронавирусной инфекции была введена мера: если ребенок приболел, то он может остаться дома на пять дней без справки. Она подчеркнула, что указанная мера действует до сих пор. И добавила, что если болезнь продолжается более пяти дней, то нужно обратиться к врачу и лечиться по официальной справке.