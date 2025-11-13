В 16‑м микрорайоне Оренбурга преобразят общественное пространство

Современный парк в 16‑м микрорайоне Оренбурга благоустроят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.
Общественная территория площадью 121 кв. м расположена в границах улицы Братьев Хусаиновых, Северного проезда и Загородного шоссе. Сейчас специалисты укладывают там тротуарную плитку, заасфальтировали пешеходные дорожки, установили освещение, облагородили канал для отведения талых вод и перекинули через него мостики.
По проекту в парке оборудуют детскую игровую зону с прорезиненным покрытием и места для занятий спортом, в том числе скейт‑парк, площадки для стритбола, пляжного волейбола и бадминтона. Для владельцев собак предусмотрено отдельное пространство, где они смогут гулять со своими питомцами. Помимо этого, специалисты проведут озеленение — высадят газоны и кустарники. Украшением обновленной территории станет фонтан.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.