В 16‑м микрорайоне Оренбурга преобразят общественное пространство

По проекту в парке оборудуют детскую игровую зону с прорезиненным покрытием и места для занятий спортом, в том числе скейт‑парк, площадки для стритбола, пляжного волейбола и бадминтона. Для владельцев собак предусмотрено отдельное пространство, где они смогут гулять со своими питомцами. Помимо этого, специалисты проведут озеленение — высадят газоны и кустарники. Украшением обновленной территории станет фонтан.