Московская компания увеличила выпуск заготовок для алюминиевой проволоки

Компания «Альфа Групп» из Москвы на 23% увеличила выпуск заготовок для алюминиевой проволоки, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Таких результатов удалось достичь при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Фирма изготавливает комплектующие для машиностроительной и металлургической отраслей. Вместе с командой экспертов на предприятии улучшили способ хранения материалов и инструментов, внедрили стандарты уборки и размещения инвентаря, выделили опасные зоны и оптимизировали процесс перемещения деталей между рабочими местами. Эти меры помогли снизить простои, сократить брак, ускорить производство и повысить безопасность.
Теперь на изготовление 20 тонн алюминиевой проволоки уходит не 110, а 89 часов. А за сутки бригада из 13 человек выпускает 69 тонн вместо 56. При этом неиспользуемые запасы на тестовом потоке уменьшились на 15%. В будущем сотрудники компании смогут применять полученные навыки работы с бережливыми технологиями и на других участках производства.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.