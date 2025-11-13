Московская компания увеличила выпуск заготовок для алюминиевой проволоки

Теперь на изготовление 20 тонн алюминиевой проволоки уходит не 110, а 89 часов. А за сутки бригада из 13 человек выпускает 69 тонн вместо 56. При этом неиспользуемые запасы на тестовом потоке уменьшились на 15%. В будущем сотрудники компании смогут применять полученные навыки работы с бережливыми технологиями и на других участках производства.