В Перми назвали дату и место прощания с Павлом Миковым

Педагог и государственный деятель скончался в возрасте 49 лет.

Источник: Комсомольская правда

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко сообщил дату и время прощания со своим коллегой Миковым Павлом Владимировичем. Бывший краевой омбудсмен ушел из жизни 12 ноября в возрасте 49 лет.

Прощание с Павлом Миковым пройдет 17 ноября. Гражданская панихида состоится в холле Большого зала КДЦ на ул. Куйбышева, 14 с 11:00 до 12:00. Отпевание проведут с 13:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе на ул. Монастырской, 95.

В связи с кончиной Павла Микова слова соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам выразил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.