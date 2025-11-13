Новый онкоцентр в центре Минска будет восьмиэтажным. Подробности сообщили в пресс-службе организации «Минскстрой».
«Каркас восьмиэтажного корпуса Минского онкоцентра на проспекте Независимости, 64/10 практически готов», — сказано в сообщении.
В организации отметили, что над входной группой, где были запроектированы большие (7,5 метров) пролеты без колонн, монолитчики СУ-19 треста № 1 уже залили облегченное кессонное перекрытие, напоминающее пчелиные соты.
Из монолита необходимо будет выполнить пристройку к зданию со стороны РНПЦ детской хирургии и переходную галерею. На уровне второго этажа она свяжет строящийся корпус с терапевтическим. Пристройку возведут позднее, когда будет демонтирован башенный кран.
В «Минскстрое» уточнили, что сейчас на объекте в разгаре кровельные и кладочные работы. Корпус стараются накрыть к зиме. Вместе с тем каменщиками завершается кладка на первом-втором этажах, и они переходят на третий-четвертый. Были выложены парапеты, воздуховоды, в подвальной части здания выполнены сантехнические разводки.
«Новый корпус Минского онкоцентра рассчитан на 1000 посещений в смену. Здесь будут оказывать амбулаторно-поликлиническую и консультативно-диагностическую помощь», — отметили в организации.
В новом здании разместятся несколько консультативно-поликлинических отделений, консультативно-диагностическое отделение тиреоидной патологии. Также будут находиться отделения лучевой и магнитно-резонансной диагностики, физиотерапевтического лечения и УЗИ-диагностики, регистратура.
На втором этаже будет располагаться конференц-зал на 200 мест, зал для совещаний, помещения кафедры онкологии БГМУ, учебные аудитории. На объекте будет создана безбарьерная среда.
