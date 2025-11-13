Новый онкоцентр в центре Минска будет восьмиэтажным

В «Минскстрое» уточнили, что сейчас на объекте в разгаре кровельные и кладочные работы. Корпус стараются накрыть к зиме. Вместе с тем каменщиками завершается кладка на первом-втором этажах, и они переходят на третий-четвертый. Были выложены парапеты, воздуховоды, в подвальной части здания выполнены сантехнические разводки.