В Иркутске завершают реконструкцию канализационного коллектора

В Иркутске близится к завершению реконструкция самотечного канализационного трубопровода протяженностью почти 2 километра. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, работы ведутся на участке от территории ИВВАИУ до улицы Баррикад.
На сегодняшний день смонтировано уже 1836 метров труб. На переулке Космическом, улицах Баррикад и Ушаковской работы полностью завершены. На этих участках использовались разные методы прокладки: открытый способ, микротоннелирование и горизонтальное бурение.
— Строительство самотечного коллектора имеет важное значение для Иркутска в части обеспечения стабильной и безаварийной работы существующих сетей канализации. Любая новая коммуникация — это повышение надежности всей системы жизнедеятельности города, улучшение экологии, — сказал мэр Руслан Болотов.
Работы продолжаются на улице Култукской, где осталось проложить 128 метров труб. Полное завершение всех работ, включая восстановление дорожного покрытия и благоустройство территории, запланировано на 30 ноября.
