Примерно 400 домов в Амурском поселке в Омске остались без тепла

Хотя когда «Теплогенерирующий комплекс», отапливающая «Амур», и предупреждает об отключении, жильцам домов от этого не легче. По их словам, свежий пример это то, на что они и пожаловались — 12 ноября компания предупредила об аварийной остановке котельной, и соответственно — что в 7:35 отключат тепло и горячую воду в домах, детских садах и школах. Всего под отключение ушли более 400 объектов. Время, когда ресур снова включат, не указали.