Примерно 400 домов в Амурском поселке в Омске остались без тепла

Обещали включить утром 12 ноября, но тепло не появилось.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 12 ноября, жители Амурского поселка пожаловались в «Телеграме» на отключение тепла и горячей воды, которое было без конкретики с данными, когда ресурсы включат обратно.

На канале «Аварийный Омск» они сообщили, что в поселке регулярно пропадают отопление и горячая вода, и об этом жильцов домов не предупреждают.

«С чем это связано — пояснений нет, летом идёт ремонт труб, причём нескончаемый ремонт, сейчас что ремонтируют? При том за оплату платежей дерут по полной. Это вообще когда-нибудь закончится?» — написали авторы жалобы.

Хотя когда «Теплогенерирующий комплекс», отапливающая «Амур», и предупреждает об отключении, жильцам домов от этого не легче. По их словам, свежий пример это то, на что они и пожаловались — 12 ноября компания предупредила об аварийной остановке котельной, и соответственно — что в 7:35 отключат тепло и горячую воду в домах, детских садах и школах. Всего под отключение ушли более 400 объектов. Время, когда ресур снова включат, не указали.

По словам жильцов, вечером 12 ноября в 21:00 тепло снова так и не появилась. «КП Омск» сама постаралась выяснить, пошло ли отопление хотя бы сегодня, в офисе «ТГК» переадресовали на диспетчера, но по его телефону дважды никто не взял трубку.

Напомним, ранее гендиректором «Теплогенерирующего комплекса» был депутат горсовета Аркадий Лунев, а в этом году его сменил Евгений Реддих, который сам и владеет этой компанией.