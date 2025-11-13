В Ростове отправили на доработку проект линии скоростного трамвая

В Ростове-на-Дону после общественных обсуждений порекомендовали отправить на доработку проект линии скоростного трамвая на ЗЖМ. Заключение опубликовали 12 ноября на сайте городской администрации.
План по изменению территории, выделенной под трамвайную инфраструктуру на участке от улицы Малиновского до площади Мичурина, рассматривался повторно в связи с необходимостью корректировки ранее утвержденных решений.
Рекомендацию о доработке документации вынесли с учетом предложения городских властей. Зафиксировали также мнения и замечания еще нескольких участников обсуждения.
Ранее сообщалось, что проектируемая территория находится в Советском и Железнодорожном районах города. По изначальному плану, ширина будущих трамвайных путей должна составлять 1,435 метра. На маршруте собираются создать несколько остановок. Заказчик проекта планировки и межевания — ООО «Синара — Городские Транспортные Решения Ростов-на-Дону».