Госдума обсудит строительство медучреждений в регионах

На сайте Госдумы отмечается, что глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что на коллегии Минздрава РФ поднимался вопрос об оказании экстренной медицинской помощи в регионах в рамках реализации госпрограмм. По его словам, до 20 субъектов РФ в середине года были доведены денежные средства на строительство приемных отделений, но в большинстве регионов есть риски не сдать объекты до конца этого года. Володин предложил обсудить эту тему на пленарном заседании 19 ноября, поручив главе профильного комитета подготовить и представить депутатам соответствующий доклад.