Боец Сергей Мурашко из Тулуна погиб в зоне СВО

Церемония прощания с героем состоится 14 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Сергей Мурашко из Тулуна. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Его имя навсегда останется в истории нашей страны как пример мужества и отваги, — пишут работники администрации в сети.

Защитник Отечества пал при выполнении боевого задания. Церемония прощания с ним состоится 14 ноября 2025 года в храме Николая Чудотворца. Семья и коллеги погибшего соберутся в 12:00.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зоне проведения специальной военной операции героически погиб Илья Дементьев из поселка Усть-Ордынского. Ему было 35 лет, дома героя ждали мама, братья и племянники.