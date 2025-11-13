Боец Сергей Мурашко из Тулуна погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Сергей Мурашко из Тулуна. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Его имя навсегда останется в истории нашей страны как пример мужества и отваги, — пишут работники администрации в сети.
Защитник Отечества пал при выполнении боевого задания. Церемония прощания с ним состоится 14 ноября 2025 года в храме Николая Чудотворца. Семья и коллеги погибшего соберутся в 12:00.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зоне проведения специальной военной операции героически погиб Илья Дементьев из поселка Усть-Ордынского. Ему было 35 лет, дома героя ждали мама, братья и племянники.