9-летний мальчик поел рыбу и стал мучиться от сильных болей: ребенка срочно госпитализировали в уфимскую больницу

В Уфе в детской городской больнице № 17 врачи успешно провели операцию по извлечению рыбной кости из пищевода девятилетнего ребенка, которую он проглотил во время еды. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии, в медучреждение мальчика привезли родители.
У ребенка были сильные боли, повышенное слюноотделение, ему трудно было глотать. Медики провели эндоскопию и с помощью специального инструмента извлекли кость. После процедуры мальчика выписали из больницы под амбулаторное наблюдение врачей.
В Минздраве призвали родителей быть внимательными к детям и напомнили о важности своевременного обращения за медицинской помощью в подобных ситуациях. Промедление может привести к серьезным осложнениям, включая воспалительные процессы, перфорацию пищевода или кровотечение.
