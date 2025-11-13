Ричмонд
9-летний мальчик поел рыбу и стал мучиться от сильных болей: ребенка срочно госпитализировали в уфимскую больницу

В Уфе врачи спасли 9-летнего мальчика с рыбной костью в пищеводе.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в детской городской больнице № 17 врачи успешно провели операцию по извлечению рыбной кости из пищевода девятилетнего ребенка, которую он проглотил во время еды. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии, в медучреждение мальчика привезли родители.

У ребенка были сильные боли, повышенное слюноотделение, ему трудно было глотать. Медики провели эндоскопию и с помощью специального инструмента извлекли кость. После процедуры мальчика выписали из больницы под амбулаторное наблюдение врачей.

В Минздраве призвали родителей быть внимательными к детям и напомнили о важности своевременного обращения за медицинской помощью в подобных ситуациях. Промедление может привести к серьезным осложнениям, включая воспалительные процессы, перфорацию пищевода или кровотечение.

