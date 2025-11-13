Агрономический дебют. Эвелина Бледанс решила заняться фермерством

Возможно, именно фермерское хозяйство и стало одним из тех самых проектов, о которых она тогда умалчивала. Это начинание идеально вписывается в ее философию: «Хочу делать для своего Крыма все, что в моих силах. У меня есть для этого энергия…», — и теперь эти силы будут направлены на создание собственного агротуристического бренда под крымским солнцем.