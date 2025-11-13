Агрономический дебют. Эвелина Бледанс решила заняться фермерством

Известная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс осваивает новую для себя роль агрария: в Бахчисарайском районе Крыма она официально зарегистрировала крестьянско-фермерское хозяйство, основными направлениями которого станут виноградарство, производство вина и пчеловодство. Подробнее — читайте в материале «АиФ-Крым».
Грандиозные планы
Эвелина Бледанс, чья карьера многие годы связана со сценой и телевидением, открывает для себя новые амплуа — фермера. По данным одного из популярных сервисов проверки контрагентов, 11 ноября 2025 года было официально зарегистрировано крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) «Эвелина Бледанс». Соучредителем амбициозного агробизнеса стал продюсер и художник Сергей Демчев.
Основной специализацией хозяйства заявлено выращивание винограда, однако планы у новоиспеченных аграриев поистине грандиозные. Согласно предоставленным в открытом доступе данным, КФХ будет заниматься более чем двадцатью видами деятельности. Помимо классического садоводства (выращивание плодовых деревьев, орехов и ягод) и многостороннего пчеловодства, в планах — полный цикл переработки урожая. Это включает в себя производство собственного вина, соков, безалкогольных напитков, переработку фруктов и орехов в цукаты и консервы, а также производство искусственного меда в карамели. Завершат эту экосистему оптовая и розничная торговля выращенной и произведенной продукцией.
Возвращение к истокам
Вероятно, этот бизнес-шаг для Эвелины Бледанс — не просто инвестиция, а глубоко личный проект, продиктованный любовью к малой родине. Актриса, родившаяся в Ялте, неоднократно подчеркивала свою особую связь с полуостровом.
«На самом деле в нем столько изюминок, что сложно назвать что-то одно. В первую очередь, это уникальный ландшафт и удивительное сочетание всего, что только можно захотеть. Хочется гор, моря, соснового леса, можжевеловой рощи, степного раздолья? Все здесь. И настолько всего много, что весь Крым сам по себе является жемчужиной», — говорила она в интервью Туристическому порталу Крыма.
Ранее в беседе с «КП-Крым» Бледанс намекнула на большие крымские планы, рассказав о переговорах с мэром Ялты Яниной Павленко.
«Есть проекты, которые я хочу осуществить в родном Крыму. В краю, где зарыта моя пуповина, где похоронены мой отец, мать, бабушка, дед — все лежат здесь. Мне хочется сделать для Крыма как можно больше», — отметила актриса.
Возможно, именно фермерское хозяйство и стало одним из тех самых проектов, о которых она тогда умалчивала. Это начинание идеально вписывается в ее философию: «Хочу делать для своего Крыма все, что в моих силах. У меня есть для этого энергия…», — и теперь эти силы будут направлены на создание собственного агротуристического бренда под крымским солнцем.