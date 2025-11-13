На Среднем Урале завершился сезон дорожных работ

Дорожники Свердловской области подвели итоги строительного сезона 2025 года. Работы были проведены на дорогах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, а также ключевых трассах. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
Дорожная сеть Свердловской области — одна из самых крупных в стране. В регионе свыше 30 тысяч километров дорог. Ежегодно мы направляем около 40 миллиардов рублей на ремонт, строительство и содержание дорог.
В этом году на работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» региону выделили более 11, 8 миллиардов рублей.
Дорожники построили и провели реконструкцию 18 километров дорог. Кроме того обновлено свыше 300 километров верхних слоев дорожного покрытия. Уже завершены работы на 285 километрах дорог.
Специалисты отремонтировали пять мостовых переходов. Их протяженность составила более 240 метров.