Путин призвал решить проблему с инвалидностью участникам боевых действий

Путин призвал решить проблему оформления инвалидности участникам боевых действий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что проблему с оформлением инвалидности участникам боевых действий, которые получили ранения, начиная с 2014 года, нужно было решить давно.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с Путиным рассказал, что некоторые участники боевых действий еще с 2014 года вовсе не оформили инвалидность в результате ранения или оформили её как бытовую.

«Давно пора, надо было решить уже, не первый раз обсуждаем», — сказал Путин во время встречи с губернатором Астраханской области.