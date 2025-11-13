Путин призвал решить проблему с инвалидностью участникам боевых действий

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что проблему с оформлением инвалидности участникам боевых действий, которые получили ранения, начиная с 2014 года, нужно было решить давно.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с Путиным рассказал, что некоторые участники боевых действий еще с 2014 года вовсе не оформили инвалидность в результате ранения или оформили её как бытовую.
«Давно пора, надо было решить уже, не первый раз обсуждаем», — сказал Путин во время встречи с губернатором Астраханской области.