«С учетом большой площади обследуемой территории». Авиация МЧС подключилась к поискам мальчика, который пропал в Березинском районе

Авиация МЧС подключилась к поискам ребенка, пропавшего под Березино.

Источник: Комсомольская правда

Авиация МЧС подключилась к поискам ребенка, пропавшего под Березино. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В Березинском районе и далее продолжаются поиски Максима Зеньковича (подробнее мы писали здесь), который 8 ноября примерно в 10.00 уехал на велосипеде в неизвестном направлении (подробнее — здесь).

«С учетом большой площади обследуемой территории к работе привлечена авиация МЧС Беларуси», — уточнили в МЧС Беларуси.

В пресс-службе обратили внимание, что воздушная разведка дает возможность оперативно обследовать труднодоступные участки местности, а также ускорить работу наземных поисковых групп.

Ранее собака-ищейка прошла по следам подростка, пропавшего под Березино.

Вместе с тем милиция назвала основную версию исчезновения подростка в Березинском районе.