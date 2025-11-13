Россиянам дали советы по поддержанию влажности в квартире

Рекомендуемый нормами СанПиН и ВОЗ уровень влажности соответствует 40−60 процентам. Измерить его можно с помощью гигрометра — руководствоваться ощущениями не стоит, может разрастись плесень. В спальне он должен составлять 40−50 процентов, отмечает доктор. Именно он делает сон глубоким и комфортным, при более высоких показателях вероятно появление отеков. На кухне допустимый диапазон ограничен 45−60 процентами, для удаления излишков в помещении должна быть организована хорошая вентиляция. В детской влажность воздуха должна поддерживаться на уровне 50−60 процентов — ребенок особенно чувствителен к сухому воздуху в помещении, пояснила Павлова.