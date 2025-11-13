В МВД сообщили о сокращении числа киберпреступлений в России

«Впервые за последние годы за 9 месяцев мы увидели сокращение преступлений в информационно-коммуникационных сферах. Впервые такое, мы раньше не наблюдали. Но это опять-таки усилия всех взаимодействующих органов», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.