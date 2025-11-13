В МВД сообщили о сокращении числа киберпреступлений в России

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Число преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий сократилось впервые за последние годы в России по итогам девяти месяцев, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
«Впервые за последние годы за 9 месяцев мы увидели сокращение преступлений в информационно-коммуникационных сферах. Впервые такое, мы раньше не наблюдали. Но это опять-таки усилия всех взаимодействующих органов», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
В четверг Волк сообщила, что глава МВД РФ представил личному составу новых руководителей территориальных органов ведомства по Сахалинской и Херсонской областям. Она отметила, что по указу президента РФ начальником УМВД России по Сахалинской области назначен полковник полиции Владимир Арбузов, а ГУ МВД России по Херсонской области возглавил генерал-майор полиции Владимир Савчук.
В своей речи глава МВД РФ указал новым руководителям на важность взвешенного подхода к вопросам реализации кадровой политики, уважительного и внимательного отношения к личному составу, предупредил о недопустимости бесконтрольного нахождения иностранцев на территории регионов, а также потребовал системно подходить к вопросу противодействия посягательствам, совершаемым с применением высоких технологий.