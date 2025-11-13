В Самарском зоопарке льва и пуму перевели в новые вольеры

В Самарском зоопарке подготовили новые вольеры для пумы и льва. Теперь у хищников появилось больше пространства, сообщают в пресс-службе учреждения.
— Вольер для льва создан специально для семейной пары. В нем предусмотрены укрытия, лежаки и различные игрушки. Хотя Алтай уже достиг взрослого возраста, он продолжает с большим энтузиазмом играть с мячом и активно перемещаться по вольеру, — отметили сотрудники зоопарка.
В комментариях пользователи предлагают подыскать льву подружку, но пока в вольер переселился самец пумы по имени Рафаэль. На территории оборудованы укрытия, мостики и бревна. Напомним, что льва Алтая привезли в областной центр в 2023 году.