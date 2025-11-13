В УрФУ доставили образцы пролетевшего над двумя областями метеорита

Как отметил ТАСС член комитета РАН по метеоритам, руководитель лаборатории Extra terra consortium УрФУ Виктор Гроховский, исследование будет всесторонним, прежде всего рассмотрят особенности строения различными методами микроскопии. Название будет дано не раньше чем через месяц. «Я бы предложил назвать его Новгород, так как расчетный эллипс рассеяния обломков покрыл весь юг Новгородской области. Первая находка в Окуловке (город в Новгородской области — прим. ТАСС), но будут и в других местах», — добавил Гроховский.