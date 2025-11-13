Мэр Воронежа доложил губернатору о реформе комбинатов благоустройства

Мэр Воронежа Сергей Петрин доложил губернатору Александру Гусеву о промежуточных итогах реформы городских комбинатов благоустройства. Эта работа продолжается с весны и уже принесла определённые результаты.
Так, с апреля утверждён регламент оценки качества работы, предусматривающий комиссионные объезды и систему баллов по критериям летнего и зимнего содержания дорог и тротуаров. Кроме того, комбинаты переподчинили управлению дорожного хозяйства, что обеспечило централизованный подход к управлению. Также была введена должность рабочего по комплексной уборке территории. В зимнее время эти сотрудники будут работать как со щеточным навесным оборудованием, так и со шнекороторной установкой.
Мэр отметил, что в июле были внесены изменения в порядок оценки качества уборки улично-дорожной сети. Теперь особое внимание уделяется соблюдению сроков, выполнению ежедневных планов и выходу коммунальной техники на линию. Кроме того, была усилена персональная ответственность руководителей управ районов и их заместителей.
Для сотрудников комбинатов ввели дополнительный критерий премирования, зависящий от результатов оценки качества работ. Кроме того, работникам повысили заработную плату и продолжают выдавать служебное жильё.
Как отметил мэр, сейчас идёт активная подготовка к зиме. Специалисты проверили технику и базы для хранения противогололедных материалов. Помимо песко-соляной смеси дороги и тротуары будут обрабатывать гранулированным реагентом. В прошлом году городские власти получили много обращений, поэтому решили напомнить, что реагент будет менее заметен, чем песок, однако его работа будет эффективной.
Для оперативной ликвидации дефектов дорожного покрытия проезжей части, возникающих в зимний период, заготовлено 650 тонн литой асфальтобетонной смеси. В условиях обильных снегопадов планируется привлекать технику сторонних организаций.
Сергей Петрин также рассказал, что с 1 июля в городе начала работать автономная мобильная система нейросетевого наблюдения. За это время она направила 149 предписаний. В связи с перебоями в работе GPS-навигации пока полученные фотоматериалы анализируют в ручном режиме. Специалисты проверяют их на точность привязки к местности, после чего передают в соответствующие подразделения администрации.
Силами комбинатов благоустройства восстановлено и создано 6,3 га газонов на 43 объектах в каждом районе города. Среди них — Ленинский и Московский проспекты, улицы Богдана Хмельницкого, Брусилова, Лебедева, Краснознамённая, Плехановская, Матросова, Пушкинская, Ворошилова, Писателя Маршака, Домостроителей, Степана Разина, Ленина и другие.
«По поручению губернатора определяем перечень улиц на будущий год, чтобы уже сейчас можно было начинать подготовительные работы по выемке грунта. Это поможет весной максимально рано начать организацию и восстановление газонов», — отметил мэр.
Для борьбы с парковкой на зелёных зонах для каждой из управ районов закупили комплексы фотофиксации «Дозор-М». С их помощью уже составили 544 протоколов.