Мэр Воронежа доложил губернатору о реформе комбинатов благоустройства

Так, с апреля утверждён регламент оценки качества работы, предусматривающий комиссионные объезды и систему баллов по критериям летнего и зимнего содержания дорог и тротуаров. Кроме того, комбинаты переподчинили управлению дорожного хозяйства, что обеспечило централизованный подход к управлению. Также была введена должность рабочего по комплексной уборке территории. В зимнее время эти сотрудники будут работать как со щеточным навесным оборудованием, так и со шнекороторной установкой.