Саммит «Наследие ВФМ — 2025» прошел в одном из колледжей Барнаула

Алтайский промышленно-экономический колледж в Барнауле 7 ноября стал одной из площадок саммита «Наследие ВФМ — 2025». Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края.
Участниками саммита стали 50 представителей молодежи из России, Афганистана, Южно-Африканской Республики, Китая, Индии, Египта, Казахстана. Главным событием деловой программы стала панельная дискуссия на тему международного молодежного сотрудничества. В формате открытого диалога на одной площадке встретились представители органов власти, дипломатического корпуса, лидеры общественных объединений и молодежные активисты.
«Такие мероприятия показывают, как русские и иностранцы готовы выходить на диалог, общаться, создавать что-то новое, готовы дружить», — отметил участник саммита, учащийся Алтайского промышленно-экономического колледжа Никита Ремпе.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.