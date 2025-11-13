В Ростовской области более 14 тысяч абонентов перешли на электронные квитанции при оплате за вывоз мусора

Эксперты отмечают, что переход на электронные квитанции становится важным шагом на пути не только к сохранению природных ресурсов, но и упрощает процесс оплаты. Использование личного кабинета помогает без потери времени на поход в банк произвести оплату, что обеспечивает ее своевременность и отсутствие долгов. При этом возможности перехода на электронную квитанцию позволяют жителям региона получать квитанции и необходимые уведомления вовремя и видеть всю историю оплат и обращений.