В Ростовской области более 14 тысяч абонентов перешли на электронные квитанции при оплате за вывоз мусора

Эксперты отмечают, что переход на электронные квитанции становится важным шагом на пути не только к сохранению природных ресурсов, но и упрощает процесс оплаты. Использование личного кабинета помогает без потери времени на поход в банк произвести оплату, что обеспечивает ее своевременность и отсутствие долгов. При этом возможности перехода на электронную квитанцию позволяют жителям региона получать квитанции и необходимые уведомления вовремя и видеть всю историю оплат и обращений.
По сообщению регионального оператора «ЭкоЦентр» за последние полгода более 14 тысяч абонентов Ростовской области уже перешли на электронные квитанции при оплате за вывоз мусор. Для популяризации перехода на такую форму платежей регоператор призывает абонентов зайди на сайт, подключить «Электронную квитанцию», указав номер лицевого счета, электронный адрес и номер телефона. Также оформить переход на цифровой платежный документ жители Ростова-на-Дону и Мясниковского района смогут у специалистов абонентских участков.
НАША СПРАВКА.
Для стимулирования активности граждан, абоненты, вновь перешедшие на электронные квитанции, могут получить приятные подарки от регоператора. Только важно, чтобы до декабря текущего года отсутствовали задолженности.