На суде не скрывал улыбку: аферист обокрал семью пропавшего без вести бойца СВО

Правоохранителям потребовался почти месяц, чтобы задержать подозреваемого. Его обнаружили в Кумертау. Мелеузовский районный суд назначил ему 2,5 года колонии строгого режима, а также взыскал с него 107 тысяч рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба.