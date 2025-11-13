Ричмонд
На суде не скрывал улыбку: аферист обокрал семью пропавшего без вести бойца СВО

В Башкирии осудили мужчину, обокравшего семью пропавшего без вести бойца СВО.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Мелеузе предстанет перед судом 36-летний мужчина, его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Согласно версии следствия, в прошлом месяце обвиняемый представился сослуживцем сына жителя Мелеуза, который числился пропавшим без вести в зоне проведения специальной военной операции. Под предлогом помощи в возвращении военнослужащего домой, злоумышленник похитил у семьи более 100 тысяч рублей и скрылся.

Правоохранителям потребовался почти месяц, чтобы задержать подозреваемого. Его обнаружили в Кумертау. Мелеузовский районный суд назначил ему 2,5 года колонии строгого режима, а также взыскал с него 107 тысяч рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба.

