В женских консультациях Якутии появились специалисты по социальной работе

С 2025 года консультации для женщин проходят совместно с министерством труда и социального развития и государственным комитетом занятости населения региона. Теперь к ним присоединились специалисты социальной защиты. Женщина, пришедшая в медицинскую организацию с намерением прервать беременность, получает поддержку на всех уровнях. Психолог помогает разобраться в чувствах, понять тревоги и страхи, а специалист по социальной работе рассказывает о возможных мерах помощи от государства — от пособий и льгот до поддержки с жильем и трудоустройством.