В женских консультациях Якутии появились специалисты по социальной работе

Специалисты управления социальной защиты населения и труда города Якутска начали работать в женских консультациях региона. Поддержка беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является одной из задач нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия).
Проблема сохранения репродуктивного здоровья и профилактики абортов остается одной из самых важных в регионе. Чаще всего решение об прерывании беременности принимают женщины в возрасте от 35 до 39 лет. Главной причиной остаются социально-экономические трудности. Чтобы женщины не оставались один на один со своими переживаниями и проблемами, в республике выстраивается взаимодействие между медицинскими, психологическими и социальными службами.
С 2025 года консультации для женщин проходят совместно с министерством труда и социального развития и государственным комитетом занятости населения региона. Теперь к ним присоединились специалисты социальной защиты. Женщина, пришедшая в медицинскую организацию с намерением прервать беременность, получает поддержку на всех уровнях. Психолог помогает разобраться в чувствах, понять тревоги и страхи, а специалист по социальной работе рассказывает о возможных мерах помощи от государства — от пособий и льгот до поддержки с жильем и трудоустройством.
«Такое сотрудничество помогает не просто говорить о проблеме, а реально помогать — находить выход, возвращать уверенность и надежду. И результаты уже есть. В 2025 году консультации специалистов получили более 2 тысяч женщин, и 323 из них решили сохранить беременность», — отметили в Минздраве Якутии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.