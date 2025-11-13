В 2025 году прогнозируют рекордные выбросы CO2 от ископаемого топлива

Ученые прогнозируют рост выбросов диоксида углерода от сжигания всех видов ископаемого топлива — угля, нефти и природного газа. В последние десять лет общий объем выбросов углекислого газа растет в среднем на 0,3% в год. В отчете отмечается, что изменение объемов выбросов отличается в разных странах. Так, в Китае, США и ЕС они вырастут на 0,4%, 1,9% и 0,4% соответственно, тогда как в Японии, впервые представленной в отчете, прогнозируют спад этого показателя на 2,2%.