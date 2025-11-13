Дома на Таганрогской в Ростове остались без тепла после порыва, ведется ремонт

На улице Таганрогской в Ростове-на-Дону ликвидировали течь на месте коммунального порыва. Сейчас ведется ремонт, тепла нет в нескольких домах. Об этом днем 13 ноября сообщили в городской администрации.
— Ремонтная бригада устраняет дефект на теплотрассе. От теплоснабжения временно отключены несколько домов. Завершить работы планируют до 20 часов, — уточнили власти.
Напомним, порыв произошел сегодня в районе Таганрогской, 116. После этого улица оказалась залита кипятком, от которого поднимался пар. Повреждение случилось на сетях АО «Теплокоммунэнерго».
