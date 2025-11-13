Платформу обратной связи для бизнеса добавили на сайты в Забайкалье

Виджеты платформы обратной связи «Бизнес» появились на сайтах региональных министерств, органов местного самоуправления, инвестиционных порталов и организаций для работы с предпринимателями в Забайкальском крае. Мера поддержки реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Предприниматели могут через виджет сообщить о беспокоящей их проблеме. Для использования платформы обратной связи «Бизнес» необходима учетная запись на портале «Госуслуги». Сроки рассмотрения таких обращений составляют от 5 до 30 дней в зависимости от типа проблемы.
«Главное — грамотно выбрать категорию проблемы, их разновидностей восемь. Это поддержка инвесторов, строительство, инженерные сети, земля/недвижимость, дороги/транспорт, экология, кадры и другие. Проблему надо четко описать и приложить фото или документы хорошего качества», — подчеркнули в Минэкономразвития Забайкальского края.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.