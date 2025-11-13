Платформу обратной связи для бизнеса добавили на сайты в Забайкалье

Предприниматели могут через виджет сообщить о беспокоящей их проблеме. Для использования платформы обратной связи «Бизнес» необходима учетная запись на портале «Госуслуги». Сроки рассмотрения таких обращений составляют от 5 до 30 дней в зависимости от типа проблемы.