Путин поддержал идею об адаптивном спорте для участников СВО

Путин: идея занятий участников СВО адаптивным спортом правильная.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал правильной идею о том, чтобы участники специальной операции могли заниматься адаптивным спортом в учебных заведениях.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин попросил президента рассмотреть предоставление возможности участникам специальной военной операции заниматься адаптивными видами спорта в учебных заведениях.

«Это все правильно, и все нужно делать. Только нужно обязательно продумывать детали, чтобы, повторяю еще раз, все эти хорошие идеи в воздухе не повисали», — сказал Путин во время встречи с губернатором Астраханской области.