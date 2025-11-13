В Сызрани собственников квартиры через суд обязали предоставить доступ к инженерным системам

По информации надзорного ведомства, жители многоквартирного дома на ул. Красильникова, 69 обратились в аварийно-диспетчерскую службу специализированной организации. В одной из квартир находится часть инженерной системы, являющейся общедомовым имуществом, а также газовые приборы, которые необходимо проверять на безопасность использования. Но собственники помещения не предоставляют доступ к оборудованию. Это мешает проведению необходимых ремонтных работ и нарушает права и законные интересы всех жителей здания.