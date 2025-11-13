Ричмонд
ФАС обязала МТС возместить 30 миллионам абонентов повышение тарифов

ФАС: МТС до 16 января предложит 30 млн абонентов вернуть тарифы.

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. МТС возместит 30 миллионам абонентов повышение тарифов на мобильную связь, сообщила ФАС.

«Оператор обязан до 16 января 2026 года предложить абонентам, которых коснулось увеличение стоимости услуг сотовой связи, семь альтернативных вариантов выбора возврата тарифов, в рамках которых произошло повышение. Среди них — приведение тарифов к уровню апреля-мая 2024-го, кешбэк в размере 8% от ежемесячных начислений в течение года, дополнительные пакеты минут, интернета и другие виды услуг», — рассказали в ведомстве.

В службе добавили, что компания обязалась исполнить предписание по итогам рассмотрения антимонопольного дела. ФАС проконтролирует выполнение обязательств оператором.

В четверг МТС заявила, что урегулировала спор со службой о повышении тарифов. Компанию признали нарушившем закон о защите конкуренции: в апреле-мае 2024 года она в среднем на 8% повысила стоимость услуг связи для более чем 30 миллионов абонентов.

МТС в рамках урегулирования спора перечислит 664 миллионов рублей в федеральный бюджет и вложит 2,4 миллиарда в развитие связи в малых населенных пунктах с населением до тысячи человек.