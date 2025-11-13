В Омской области завершили ремонт участков дороги Тара — Усть-Ишим

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на шести участках автодороги Тара — Усть-Ишим. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области.
Подрядная организация обновила отрезки пути общей протяженностью около 41 км. Они являются частью трассы Тобольск — Тара — Томск. Специалисты сняли изношенный слой асфальтобетона, устранили дефекты, укрепили основание дороги. На финальном этапе было уложено новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины, нанесена разметка и установлены новые знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.