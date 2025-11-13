В Приморье с начала года открылись три новых медучреждения

Детская поликлиника и два современных фельдшерско-акушерских пункта появились в поселке Трудовое под Владивостоком, а также в Черниговском и Октябрьском округах Приморского края с начала 2025 года при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в агентстве проектного управления региона.
В частности, в развивающемся поселке Трудовое открыли новый филиал городской детской поликлиники № 3, рассчитанный на 100 посещений в смену. Созданы комфортные условия для пациентов и медиков: открытая регистратура, интерактивный детский уголок, кабинет неотложной помощи и современная система электронной записи.
«Ранее врачи вместе с пациентами располагались в приспособленном здании банно-прачечного комбината. Новое просторное и светлое помещение отвечает всем санитарным требованиям. Есть разделение потоков для здоровых и больных детей, кабинет инфекционных заболеваний и физиокабинет с современным оборудованием», — отметила главный врач Владивостокской детской поликлиники № 3 Светлана Нагибко.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.