Составлена карта самых «‎быстро трезвеющих» регионов России

По мнению доцента кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Максима Черниговского, снижение потребления алкоголя в России связано с повышением акцизов и ужесточением региональных ограничений на продажу спиртного. К сентябрю текущего года цены на алкогольную продукцию уже выросли на 12% в годовом выражении, а с начала следующего года ожидается очередное повышение акцизов для всех категорий напитков. Это продолжение тенденции, поскольку акцизы уже были увеличены в 2025 году. В качестве стратегической цели Минздрав планирует снизить среднедушевое потребление алкоголя до 7,8 литра к 2030 году.