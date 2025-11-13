Ричмонд
Путин поручил заранее подумать о финансировании обучения ветеранов СВО

Путин поручил продумать финансирование обучения ветеранов СВО сверх плана.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил заранее подумать о финансировании обучения ветеранов СВО в вузах сверх плана.

В четверг глава государства встретился с губернатором Астраханской области, председателем комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей Игорем Бабушкиным. На встрече глава комиссии рассказал о предложении дать возможность для ветеранов СВО и членов их семей при поступлении в вузы и средние учебные заведения поступать сверх установленных контрольных цифр приема.

«Вузы также, полагаю, должны рассмотреть возможность обучения по нескольким квалификациям, в том числе по индивидуальному учебному плану. Эти предложения также обсуждены на площадке комиссии Госсовета с министерством образования и науки», — сказал Бабушкин.

«Просто нужно понять, как это будет финансироваться, чтобы это предложение не повисло в воздухе, понимаете? Если это сверх плана, то кто будет финансировать? Надо заранее об этом подумать», — сказал Путин.