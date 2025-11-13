Mash: москвичка, которая забила молотком 6-летнего сына, страдала ипохондрией

Родственники семьи рассказали mk.ru, что супруги никогда не ссорились, жили спокойно. Однако у них был сильный конфликт с соседями. По данным издания, над квартирой семьи снимала жилье певица, поэтому в подъезде было шумно. Супруги сначала пытались договориться мирно, однако певица никак не отреагировала на их просьбы быть тише. После этого неизвестный (как подозревают соседи — Ксения или ее муж) облил краской стену в коридоре возле квартиры певицы. Кроме этого, музыкант начала получать записки с угрозами. Со всеми доказательствами она обратилась к участковому, но тот не стал возбуждать дело. В конце концов певица съехала.