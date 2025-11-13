Волонтеры предположительно нашли велосипед ребенка, пропавшего под Березино

В эфире телеканала ОНТ проинформировали, что волонтеры нашли велосипед мальчика, пропавшего в Березинском районе 8 ноября.
Пешая группа волонтеров смогла найти велосипед, который, предположительно, принадлежит пропавшему Максиму Зеньковичу. Напомним, что поиски ребенка продолжаются уже шестой день (подробнее мы писали здесь).
В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что велосипед принадлежит пропавшему мальчику. И уточнили, что он была обнаружен вблизи торфоразработок, который расположены неподалеку от деревни Нестеровка Березинского района.
«Авиация МЧС вылетела на место, где нашли велосипед мальчика», — уточнили в пресс-службе.
Как пишет МЛЫН.BY медики скорой медицинской помощи также принимают участие в поисках ребенка.
— На вторые сутки мы ходили с друзьями, тоже с медиками со скорой, искать мальчика. Было тяжело, но мы все-таки пытались найти его, но у нас пока не получилось, — рассказал один из работников.
Он добавил, что поиски продолжаются. Медик выразил надежду на то, что ребенка все-таки удастся найти.
Волонтеры смогли найти велосипед пропавшего под Березино мальчика. Фото: телеграм-канал милиция Минщина.
Ранее собака-ищейка прошла по следам подростка, пропавшего под Березино.
Тем временем милиция назвала основную версию исчезновения подростка в Березинском районе.