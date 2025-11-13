В Самаре хотят застроить многоэтажками парковки в 13-м микрорайоне

На парковках в 13-м микрорайоне могут построить многоэтажки. Два земельных участка в границах улиц Георгия Димитрова, Стара Загора, проспекта Кирова и Московского шоссе, обследовали. Акт об этом опубликован государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области.
«На земельном участке отсутствуют объекты культурного наследия или обладающие такими признаками», — говорится в документе.
Эксперты пришли к выводу, что на этой территории можно проводить земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, чтобы построить жилые дома. Что это будет за объект, когда может начаться строительство, пока не сообщается.
Еще в Самаре продают земельный участок на Московском шоссе за 1,6 миллиардов рублей под строительство многоэтажек.