В Госдуме определили национальность Чебурашки

«А Чебурашку можно? Давайте хоть до него няшки дадим. А вы помните, откуда в Советский Союз привозили — была единственная страна, из которой завозили апельсины? Не помните, откуда? Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей. Он же оттуда приехал в бочке с апельсинами. Он же из-за границы», — сказал Макаров.