Аграрии Ростовской области смогут продлить льготные кредиты

Сельхозпроизводители Дона получили возможность на год продлить льготные кредиты.

Источник: Комсомольская правда

Сельхозпроизводителям Ростовской области на год продлят льготные краткосрочные кредиты. Соответствующее решение утвердил в Минсельхозе России, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Это прямой ответ на наши настойчивые обращения. Теперь у сельхозпредприятий, оказавшихся в сложнейшей ситуации, появилась возможность использовать «паузу» и перегруппироваться перед новым сезоном, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Помощь окажут заемщикам, которые смогут предоставить несколько документов:

— справку донского минсельхозпрода об ущербе от ЧС и отсутствии возмещения в виде местных субсидий;

— справу банка о невозможности погасить основной долг и проценты;

— справку кредитной организации об отсутствии средств на депозитах и иных финансовых инструментов.

С этим пакетом нужно обращаться в кредитные организации.

Донской глава напомнил, что из-за аномальных заморозков и засухи в регионе пострадали посевы на площади в 1 млн га. Убытки составили около 4 млрд рублей.

