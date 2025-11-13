Аграрии Ростовской области смогут продлить льготные кредиты

Сельхозпроизводителям Ростовской области на год продлят льготные краткосрочные кредиты. Соответствующее решение утвердил в Минсельхозе России, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— Это прямой ответ на наши настойчивые обращения. Теперь у сельхозпредприятий, оказавшихся в сложнейшей ситуации, появилась возможность использовать «паузу» и перегруппироваться перед новым сезоном, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Помощь окажут заемщикам, которые смогут предоставить несколько документов:
— справку донского минсельхозпрода об ущербе от ЧС и отсутствии возмещения в виде местных субсидий;
— справу банка о невозможности погасить основной долг и проценты;
— справку кредитной организации об отсутствии средств на депозитах и иных финансовых инструментов.
С этим пакетом нужно обращаться в кредитные организации.
Донской глава напомнил, что из-за аномальных заморозков и засухи в регионе пострадали посевы на площади в 1 млн га. Убытки составили около 4 млрд рублей.
