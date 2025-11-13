Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 14 ноября 2025

Отключение отопления в Иркутске 14 ноября 2025 года коснется Правобережного округа. По информации оператора тепловых сетей, там необходим ремонт. Это позволит избежать аварийных ситуаций с наступлением морозов.
Отключение отопления в Иркутске 14 ноября 2025.
— Ремонт тепловой сети проведем по улицам Баррикад, 145/14, Нестерова, 14, — уточнил оператор.
Также это значит, что некоторые жильцы ненадолго останутся без горячей воды. Однако переживать не стоит — работы продлятся около четырех часов, потом тепло вернут обратно. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 14 ноября 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура начала проверку из-за жалоб жителей Байкальска на холод в квартирах. Причиной стало повреждение на теплосетях, из-за которого отопление пропало в десятках многоквартирных домов.