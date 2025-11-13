Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 14 ноября 2025

Отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 14 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 14 ноября 2025 года коснется Правобережного округа. По информации оператора тепловых сетей, там необходим ремонт. Это позволит избежать аварийных ситуаций с наступлением морозов.

Отключение отопления в Иркутске 14 ноября 2025.

— Ремонт тепловой сети проведем по улицам Баррикад, 145/14, Нестерова, 14, — уточнил оператор.

Также это значит, что некоторые жильцы ненадолго останутся без горячей воды. Однако переживать не стоит — работы продлятся около четырех часов, потом тепло вернут обратно. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 14 ноября 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура начала проверку из-за жалоб жителей Байкальска на холод в квартирах. Причиной стало повреждение на теплосетях, из-за которого отопление пропало в десятках многоквартирных домов.