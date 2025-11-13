Михайловский замок закроют для посетителей 14 ноября

Выставка представит более 300 произведений XVIII — первой половины XIX века из собрания Русского музея. В экспозицию войдут портреты императоров, полководцев, государственных деятелей и представителей культуры. Особый интерес представляет никогда ранее не выставлявшийся в России шедевр Карла Брюллова «Портрет семьи Мариетти» (1834 год), который займет центральное место в Георгиевском зале.