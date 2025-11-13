Ричмонд
Михайловский замок закроют для посетителей 14 ноября

С 15 по 17 ноября будут закрыты Константиновские покои.

Источник: Комсомольская правда

14 ноября Михайловский замок будет закрыт для посетителей в связи с подготовкой к выставке «В зеркале судьбы. Русский исторический портрет». Об этом сообщила пресс-служба Русского музея.

— С 15 ноября музей возобновит работу, однако некоторые залы останутся недоступными до 17 ноября. В частности, будут закрыты «Константиновские покои» с выставкой Алексея Пахомова и парадные залы, где идет монтаж новой экспозиции, — уточняется в сообщении.

Выставка представит более 300 произведений XVIII — первой половины XIX века из собрания Русского музея. В экспозицию войдут портреты императоров, полководцев, государственных деятелей и представителей культуры. Особый интерес представляет никогда ранее не выставлявшийся в России шедевр Карла Брюллова «Портрет семьи Мариетти» (1834 год), который займет центральное место в Георгиевском зале.

Посетители увидят эволюцию русского портретного искусства — от древних парсун до известных работ Кипренского, Брюллова, Левицкого и Крамского. Выставка станет уникальной возможностью проследить историю России через призму портретной живописи, обещают организаторы.