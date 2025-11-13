Ричмонд
Милиция нашла след ботинка, который мог принадлежать мальчику, пропавшему под Березино

Милиция обнаружила след ботинка ребенка, пропавшего под Березино.

Источник: Комсомольская правда

Милиция обнаружила след ботинка ребенка, пропавшего под Березино. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

В ведомстве отметили, что в ходе отработки территории удалось найти след ботинка. В четверг, 13 ноября, информация подтвердилась, что след мог принадлежать пропавшему Максиму Зеньковичу.

«В радиусе полутора километров пешая группа наткнулась на сам велосипед, который родственники несовершеннолетнего, предварительно, опознали, как принадлежащий ребенку», — привели подробности в ведомстве.

И отметили, что поиски продолжаются на прилегающей территории. К ним подключилась авиация МЧС (подробнее — здесь) из-за болотистой местности.

Ранее мы писали, что волонтеры предположительно нашли велосипед ребенка, пропавшего под Березино.

Напомним, что поиски Максима Зеньковича продолжаются в Беларуси уже шестой день.