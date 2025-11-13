В Иркутске состоялся региональный медиафорум Движения первых

Образовательный форум «Медиаточка. Байкал», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», прошел в центре «Персей», расположенном в Иркутске, сообщили в центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования Приангарья.
Форум является совместным проектом Движения первых и Министерства образования Иркутской области. Участниками мероприятия стали 170 школьников, студентов и наставников из региона.
«Особенностью форума является то, что информационным освещением мероприятия и организацией отдельных площадок занимаются сами дети, это выпускники проекта, участники прошлых форумов. В рамках “Медиаточки” активно развивается система наставничества: более опытные ребята помогают юным медийщикам в создании первых информационных продуктов. А наставники-эксперты задают направления для развития творческого потенциала школьников и студентов. В числе наставников — полуфиналисты и победители всероссийского проекта “МедиаПритяжение”, который также проводится по нацпроекту “Молодежь и дети”», — подчеркнул председатель регионального отделения Движения первых Сергей Перфильев.
В четырехдневную программу форума было включено обучение по актуальным направлениям: копирайтингу, дизайну, SMM, PR, видео- и фотопроизводству. Участники могли получить советы экспертов по работе с искусственным интеллектом и кибербезопасности.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.