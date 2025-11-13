В Иркутске состоялся региональный медиафорум Движения первых

«Особенностью форума является то, что информационным освещением мероприятия и организацией отдельных площадок занимаются сами дети, это выпускники проекта, участники прошлых форумов. В рамках “Медиаточки” активно развивается система наставничества: более опытные ребята помогают юным медийщикам в создании первых информационных продуктов. А наставники-эксперты задают направления для развития творческого потенциала школьников и студентов. В числе наставников — полуфиналисты и победители всероссийского проекта “МедиаПритяжение”, который также проводится по нацпроекту “Молодежь и дети”», — подчеркнул председатель регионального отделения Движения первых Сергей Перфильев.